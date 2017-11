Hein Vanhaezebrouck avant le Topper : « Je n’ai pas l’habitude de perdre à domicile contre Bruges »

L’entraîneur du RSC Anderlecht Hein Vanhaezebrouck garde confiance en ses troupes malgré la lourde défaite encaissée mardi dernier en Ligue des Champions, face au Paris Saint-Germain (5-0).

Ce dimanche (18h), le RSC Anderlecht fait face au leader du championnat, le FC Bruges. Un « Topper », comme on l’appelle, qui annonce un duel tendu pour les hommes de Hein Vanhaezebrouck, sous pression en championnat avec neuf points de retard sur les Brugeois, et sous pression en Ligue des Champions avec quatre défaites consécutives (15 buts encaissés, 0 marqué).

Malgré cette période difficile pour les Mauve et blanc, le coach anderlechtois reste confiant : « Je n’ai pas vraiment l’habitude de perdre à domicile contre le FC Bruges (NDLR : quand il était entraîneur de La Gantoise), et Anderlecht, apparemment, non plus », explique-t-il. « Il faut être efficace et éviter de prendre des buts faciles », évoquant sans la nommer une défense qui a souvent fait défaut depuis le début de la saison.