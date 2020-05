Woluwe-Saint-Lambert : une aide pour les artistes

Vu l’annulation de toutes les manifestations à caractère culturel, la commune de Woluwe-St-Lambert a décidé d’aider les artistes qui devaient se produire dans l’entité.

Le Collège a décidé d’utiliser les budgets prévus pour l’organisation de manifestations culturelles qui ont dû être annulées, pour soutenir les artistes avec lesquels des collaborations étaient prévues. Ce sont 25.000 euros qui ont ainsi été débloqués. A chaque fois, l’artiste ou la compagnie recevra 500 euros. Pour rentrer dans les conditions, il faut avoir un projet qui n’a pas pu se tenir entre 14 mars et le 30 juin, être artiste émergent dans le domaine des arts plastiques et de la musique, être une compagnie « Jeune public », « Art du cirque et de la rue » n’ayant pu effectuer sa résidence à Wolubilis.

24 bourses seront, dans un premier temps, attribuées à 5 compagnies « Jeune public », 12 compagnies de cirque et des arts de la rue, une artiste circassienne, une plasticienne performeuse, 3 groupes de jeunes musiciens, un collectif de photographes et une compagnie théâtrale.

Une aide de 10.000 euros sera aussi attribuée aux artistes qui animent des ateliers. En plus, bon nombre de participants qui avaient déjà payé leur stage, ont décidé de ne pas demander le remboursement. Ainsi un peu plus de 12.000 euros ont été collectés.

Enfin, les spectateurs de Wolubilis ont été invités à faire don du montant payé pour leurs places dont les spectacles ont été annulés. Plus de 22.000 euros ont ainsi été recueillis. La direction a proposé aux instances de gestion d’affecter un premier montant équivalent à 50% de ces dons au « Fond sparadrap » créé par l’Union des artistes pour venir en aide aux artistes précarisés en raison de l’arrêt des activités artistiques. Le reste des donc sera utilisé pour d’autres actions en faveurs du secteur artistique.

Au total ce sont déjà quelque 57.000 euros qui sont réservés aux artistes qui ont un lien avec la commune.

V.Lh. – Photo: BX1