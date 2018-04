Woluwe-Saint-Lambert : la station de métro Alma, sur le site de l’UCL, et ses abords pourraient bientôt être classés

Une station de métro de la STIB qui bénéficie d’une mesure de protection, ce serait une première. Suite à la demande le 29 mars dernier de la Commission royale des Monuments et Sites, cela pourrait pourtant devenir réalité dans la station Alma, à Woluwe-Saint-Lambert.

Pour la Commission des Monuments et Sites, « l’ensemble urbanistique mérite incontestablement une reconnaissance officielle de sa haute valeur patrimoniale ».

Concrètement, six entités de bâtiments sont proposées à un potentiel classement : la « Mémé », comprenant la maison médicale, la Mairie et l’école Chapelle-aux-Champs, le restaurant universitaire, le bâtiment œcuménique, le patio et petit restaurant et finalement, la station de métro Alma et ses abords

Ce sont les architectes belges Simone et Lucien Kroll qui ont imaginé cet ensemble social et résidentiel du campus universitaire. Un ensemble salué par la Commission : « Cet ensemble a été salué par la critique internationale dès sa création, pour l’originalité de sa démarche de conception. Il constituait une réponse à la rigidité de l’architecture fonctionnaliste dominante, dans la foulée du mouvement contestataire de mai 1968 ».

Le gouvernement bruxellois va devoir désormais consulter toutes les parties impliquées : la STIB, la commune de Woluwe-Saint-Lambert et l’Université Catholique de Louvain (UCL), propriétaire des lieux. Selon la RTBF, l’architecte Lucien Kroll, 91 ans, aurait déjà été consulté mais à ce stade, aucune décision n’a encore été prise.

Si les différents sites venaient à être classés, cela aurait des incidences à moyen terme. En cas de rénovation de l’ensemble des bâtiments cités, les Monuments et Sites devront décerner des autorisations spéciales. Par contre, un financement public serait alors possible. La station de métro Alma est elle déjà en cours de rénovation par Bruxelles-Mobilité et la Stib.

Thomas Destreille – Photo : Belga/Marthe Deleersnyder