L’armée belge mène ce jeudi l’opération “Poppy Flight” : toute la journée, un hélicoptère A-109 va rallier 11 écoles en Belgique, une par province (+ la Région bruxelloise), pour délivrer un message de paix et d’amour, cent ans après la fin de la Première Guerre Mondiale (14-18). L’objectif est d’organiser une chaîne de mémoire entre les différentes écoles afin de “ne jamais oublier”.

Durant chaque vol, deux élèves de chaque école seront chargés d’effectuer un vol dans l’hélicoptère de la composante Air de l’armée belge et de livrer à l’atterrissage un colis de commémoration, destiné à honorer la mémoire des combattants qui ont perdu la vie durant la Première Guerre Mondiale, entre 1914 et 1918. Le colis contient entre aux un set de livres sur l’histoire de cette guerre ainsi qu’un “poppy”, soit une référence aux coquelicots du poème mondialement connu “In Flander Fields” de John McCrae, et une marguerite, une fleur symbolisant la Belgique. Les écoles vont également délivrer aux autres établissements une œuvre d’art inspirée du coquelicot. Ces œuvres seront ensuite rassemblées à l’occasion d’une grande commémoration.

En Région bruxelloise, c’est l’International School of Brussels, située à Watermael-Boitsfort, qui a été choisie pour délivrer ce message d’amour et de paix. Les élèves de l’école ont décollé de Mons vers 11h20 avant de se rendre vers Watermael-Boitsfort vers 11h40. L’hélicoptère est ensuite reparti pour Louvain, avant de conclure son voyage à Wavre, Namur et enfin Arlon.

■ Reportage de Martin Caulier et Manon Ughi.