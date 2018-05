Hockey sur gazon : le Léopold et le Racing se disputeront le dernier ticket européen

Les deux clubs bruxellois ont été éliminés en demi-finale des playoffs de l’Audi Hockey League par le Watducks et le Dragons, les deux premiers de la phase classique du championnat de Belgique.

Ce week-end, les demi-finales des playoffs de l’Audi Hockey League se déroulaient selon la formule aller-retour, entre les quatre premiers du championnat de Belgique. Le Léopold jouait ainsi pour une place en finale contre le Watducks alors que le Racing tentait sa chance face au Dragons.

Le Léopold a tenu tête aux Brabançons lors du match aller (3-3), samedi, avant de réaliser la même performance le lendemain à Waterloo (3-3). Finalement, la décision a été entérinée aux shoot-out : Simon Gougnard, Romain Penelle et John-John Dohmen s’occupaient d’offrir la victoire au Watducks, pour une place en finale (3-1).

Le Racing, pour sa part, pensait avoir fait le plus dur en s’imposant à domicile (2-1) samedi, face au Dragons. Mais le lendemain, les Anversois parvenaient à bouleverser les plans bruxellois : ils s’imposaient 2-1 et obligeaient les deux équipes à une séance de shoot-out. Les joueurs de Brasschaat en profitaient pour s’offrir la qualification (4-2).

Le Léo et le Racing se disputeront, à Boom, le dernier ticket pour la coupe d’Europe, ces jeudi et dimanche, lors de deux manches aller et retour. Le titre se jouera entre le Watducks et le Dragons, toujours à Boom, jeudi et dimanche.

Gr.I. – Photos : Belga/David Stockman