Euromillons Basket League : le Brussels domine Louvain et s’offre un quatrième succès de rang

Le Brussels n’a fait qu’une bouchée de Louvain (92-67) dimanche après-midi en clôture de la 18e journée de l’Euromillions Basket League, championnat belge de basket. Les Bruxellois enchaînent une quatrième victoire consécutive et grimpent à la septième place.

Dès les premiers instants de la partie, le Brussels prenait les commandes de la partie et l’écart frôlait les dix points après les dix premières minutes: 20-11. Les joueurs de la capitale poursuivaient sur leur lancée et dominaient des Louvanistes qui prenaient l’eau défensivement. Au repos, le marquoir affichait 47-30 pour les Bruxellois. Portés par un Domien Loubry en double-double (11 points et 10 assists), les hommes de Laurent Monier développaient un basket offensif et creusaient encore un peu plus l’écart pour s’imposer 92-67. Le Brussels semble avoir trouvé la bonne carburartion après une première partie de saison compliquée. Avec ce quatrième succès de rang, les Bruxellois reviennent à hauteur de Limbourg United à la septième place. La 19e journée débutera vendredi par deux duels : Limbourg United-Alost et Liège-Mons.