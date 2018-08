Basket-ball : le Royal IV s’offre un sacré lifting à l’aube de la nouvelle saison de D2

Le Royal IV Bruxelles veut se relancer en cette nouvelle saison et compte jouer la carte du collectif pour grimper les échelons.

Douzième l’an dernier, le Royal IV compte cette année faire mieux et a pour cela subi un sacré lifting. Le club souhaite surtout construire un collectif solide en vue de la prochaine saison, qui débutera le 8 septembre face à Melsele. De nombreux jeunes de l’équipe des espoirs arrivent ainsi cette saison, avec l’espoir de se montrer aux avant-postes.

L’ambition du deuxième club de la capitale est surtout d’enchaîner les résultats positifs et de faire mieux que le classement de l’an dernier, voire même accrocher un ticket pour les playoffs. “Sur papier, on est peut-être un peu moins fort mais je remarque après une semaine de travail qu’il y a un bon esprit et une belle solidarité”, estime le coach Nicolas Joostens.

■ Reportage de Justin Ferring et Lionel Callewaert.