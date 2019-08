Basket-ball : le Brussels retrouve le chemin des entraînements

Le Brussels a retrouvé le chemin des entraînements ce week-end après un été agité.

Quatrième du championnat de Belgique l’an dernier, le Brussels arborera la saison prochaine de nouvelles couleurs et deviendra le Phoenix Brussels. Et l’équipe a également évolué au niveau de son noyau. Plusieurs départs ont dû être actés, dont celui du capitaine Guy Muya, et sont compensés par les arrivées des Américains Andell Cumberbatch, Jonathan Augustin-Fairell, Khaliq Spicer, Desonta Bradford ou encore David Bell.

Le club reste ambitieux, avec l’espoir d’atteindre les demi-finales en playoffs du championnat et en Coupe de Belgique. Mais aussi de passer pour la première fois de son histoire un tour de Coupe d’Europe : le Brussels est en effet engagé en FIBA Europe Cup et se retrouvera en phase de poules avec… le Spirou Charleroi.

■ Reportage de Thomas Destreille et Manon Ughi.