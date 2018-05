20 km de Bruxelles : une météo très chaude annoncée mais pas d’annulation en vue

En raison de la chaleur annoncée ce dimanche dans la capitale, sur le parcours des 20 kilomètres de Bruxelles, l’organisation annonce un renforcement de tous les postes de ravitaillement et de secours pour permettre à tous les athlètes de bien s’hydrater sous les 29 degrés annoncés. Mais elle prévient : l’important est d’avant tout écouter son corps !

Gauthier Demaret, porte-parole de Bruxelles Promotions, organisateur des 20 km de Bruxelles, nous le confirme : aucune annulation des 20 kilomètres de Bruxelles n’est envisagée même si la météo se veut particulièrement chaude ce week-end. “Nous sommes en contact constant avec l’Institut Royal de Météorologie (IRM) et la Défense pour connaître les prévisions jusqu’à la dernière minute”, explique-t-il. “Avec la météo, tout peut changer au dernier moment. On l’a encore vu l’année dernière : on annonçait également très chaud et finalement, des averses ont un peu refroidi les coureurs en début de course”.

► Lire aussi : Notre dossier complet sur les 20 km de Bruxelles

L’organisation veut surtout mettre l’accent sur la responsabilisation des coureurs. “Nous demandons à tous les coureurs d’écouter leurs corps”, ajoute Gauthier Demaret. “Il faut bien s’hydrater et s’alimenter durant les jours qui précèdent la course, cela ne doit pas se faire seulement le jour avant ! Cela fait trois ans déjà qu’on dit aussi aux gens, sur le parcours, de ne pas forcer et de marcher s’ils ne se sentent pas bien.”



Il confirme également que des moyens supplémentaires seront déployés ce dimanche pour assurer la santé des coureurs. “On a déjà tout renforcé, sur les points de ravitaillement, les points de secours avec le SIAMU. Nous sommes à la capacité maximum”, explique le porte-parole. “Nous avons placé six points de ravitaillement, dont un après seulement trois kilomètres de course. Toutes les dispositions sont prises pour que cela passe bien pour les coureurs. Les personnes entraînées n’auront aucun problème à parcourir ces 20 kilomètres”. Bref, une belle fête s’annonce autour du Cinquantenaire et du reste du parcours des 20 kilomètres. Et le soleil s’annonce en prime, en espérant qu’il ne chauffe pas trop le bitume et les athlètes.

► Suivez les 20 km de Bruxelles en direct ce dimanche de 9h30 à 12h00 sur BX1, avec Pierre-Alexis Matton, Aline Jacobs et Alexis Gonzalez.

Gr.I. – Photo : Belga/Laurie Dieffembacq