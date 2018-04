Schaerbeek : un homme menacé avec une arme à feu et dépouillé dans son appartement

Un homme, qui rentrait dans son appartement de Schaerbeek, a été agressé samedi par un individu qui l’a poussé dans son habitation puis s’est fait remettre son portefeuille sous la menace d’une arme à feu. L’auteur, un homme âgé de 54 ans, a été mis à la disposition des autorités judiciaires, indique mardi le parquet de Bruxelles.

Une patrouille de la police locale est intervenue samedi vers 17h00 pour un vol dans une habitation du square Eugène Plasky, à Schaerbeek. La victime a été agressée par derrière alors qu’elle rentrait chez elle après avoir fait des courses. Le suspect l’a poussée dans l’entrée de son appartement et lui demandé son argent tout en exhibant une arme à feu. Après lui avoir volé son portefeuille, le suspect a pris la fuite.

Le fils d’une voisine, qui rentrait à vélo au même moment, a cependant suivi le suspect qui s’enfuyait. Les policiers sont rapidement arrivés sur place et ont effectué un ratissage du quartier. Lors de celui-ci, et grâce à l’aide du fils de la voisine, le suspect a été retrouvé et interpellé. Sa fouille a permis de trouver un pistolet à billes, un tournevis et une petite quantité de haschich. La victime a directement été prise en charge par les secours.

Avec Belga – Photo : illustration Belga/Laurie Dieffembacq