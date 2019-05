Saint-Gilles : un incendie évité in extremis pour une casserole oubliée sur le feu

Les pompiers de Bruxelles sont intervenus mercredi matin rue de Parme à Saint-Gilles pour un important dégagement de fumée provenant d’un appartement en sous-sol, a indiqué Walter Derieuw, porte-parole des pompiers. Il s’agissait d’une casserole oubliée sur le feu. L’incendie a été évité in extremis.

“Ce mercredi matin vers 05h00, les pompiers ont été appelés pour un dégagement de fumée à Saint-Gilles, rue de Parme. Sur place, les pompiers sont entrés dans le logement situé au sous-sol, ont réveillé le locataire et ont enlevé une casserole oubliée sur le feu, la cause du dégagement de fumée“, a expliqué Walter Derieuw. “L’appartement a été ventilé et le locataire a été soigné sur place. Grâce à une voisine qui a alerté les pompiers, le pire a été évité. Le logement était équipé d’un détecteur de fumée, mais celui-ci était hors d’usage, d’où l’importance de vérifier mensuellement l’état de marche du détecteur et en même temps dépoussiérer l’appareil“, a précisé le porte-parole des pompiers.

Belga / Image: Google Maps