Saint-Gilles : les jeunes visaient l’inspectrice en chef de la police de proximité

Deux jeunes suspects de 13 et 15 ans, arrêtés après deux incidents consécutifs près du commissariat de Saint-Gilles, ont été libérés, faute de preuve. Mais selon des policiers interrogés par le quotidien Het Nieuwsblad, une bande de jeunes vise la police de proximité Uneus et son inspectrice en chef.

Deux suspects de 13 et 15 ans ont été interpellés ce mercredi après des jets de pétards contre une voiture de police garée devant le commissariat du Parvis de Saint-Gilles et la découverte d’un cocktail Molotov dans une poubelle devant le même commissariat. Les deux garçons ont toutefois été libérés, faute de preuve. Selon le Nieuwsblad, les deux jeunes feraient partie d’une bande active autour de la place Jacques Franck. Cette bande serait connue de la justice pour des faits de vols et de violences, trafic de drogue ou encore possession d’armes prohibées.

Le quotidien flamand affirme également que les jeunes ciblaient principalement la police de proximité de Saint-Gilles et l’inspectrice en chef d’Uneus. Lors d’un contrôle, des photos du profil Facebook de l’inspectrice auraient été retrouvées sur le GSM de plusieurs membres de la bande, et il existerait des vidéos sur YouTube dans lesquelles les jeunes rappent en menaçant l’inspectrice.

Le parquet de Bruxelles poursuit son enquête et espère disposer d’éléments suffisants pour rattraper et poursuivre les auteurs des faits qui ont marqué le commissariat du Parvis de Saint-Gilles, mardi.

Gr.I. – Photo : Google Street View