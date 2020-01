Le tunnel piétonnier de l’avenue Fonsny rouvert par des activistes

Des sans-abris y avaient pris refuge à l’époque mais des débordements avaient eu lieu.

Un groupe d’activistes bruxellois a pris l’initiative de rouvrir le tunnel piétonnier sous le chemin de fer perpendiculaire à l’avenue Fonsny. Le tunnel avait été fermé en juin 2018 après une décision de la commune de Saint-Gilles. Le tunnel est sous la gestion d’Infrabel. Des sans-abris y avaient pris refuge à l’époque mais des débordements avaient eu lieu.

Aujourd’hui les activistes veulent y dénoncer “la politique de sans-abrisme et de logements vides“, indiquent-ils dans un communiqué. “En Région bruxelloise, environ 15.000 à 30.000 bâtiments dans un bien meilleur état que ce tunnel sont vides. D’autre part, on compte environ 5.000 sans-abri à Bruxelles et leur nombre ne cesse d’augmenter. Quand y aura-t-il des solutions structurelles au lieu de ce type d’interventions esthétiques ?“.

Rédaction, image Google Street View