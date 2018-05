Une partie de la gare de Bruxelles-Midi brièvement évacuée à cause de pétards

La police est rapidement arrivée devant la gare de Bruxelles-Midi en raison d’une détonation entendue vers 17h20 par plusieurs navetteurs.



Selon les premières informations, une détonation a été entendue dans la gare vers 17h20, provoquant un mouvement de foule. Une partie de la gare a été évacuée durant quelques minutes et la police a bouclé un périmètre de sécurité autour de la gare. Finalement, l’ordre d’évacuation a été rapidement levé et les policiers continuent de bloquer une partie de l’établissement pour des raisons de sécurité.

La police et Securail ont confirmé qu’il s’agissait de pétards qui ont provoqué ce mouvement de foule. Le “coup de feu” signalé à plusieurs policiers et sur les réseaux sociaux n’en était donc pas un.

La gare est désormais rouverte.

Brussels south station / gare du midi is in full lockdown now as more police and emergency services are still arriving. pic.twitter.com/7owSCVFejt

— Coen Jacobs (@CoenJacobs) May 9, 2018