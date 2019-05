Des travaux de la Stib paralysent la barrière de Saint-Gilles

Depuis ce jeudi, des travaux ont lieu pour remplacer les voies de tram situées à la barrière de Saint-Gilles. Suite à ces travaux de remplacement des voies, les trams 81 et 97 sont interrompus jusqu’au 2 juin ainsi que le mardi 4 juin après 21 heures. Et les bus 48 et N12 sont déviés jusqu’au samedi 8 juin, à 6h00.

Les trams 81 sont interrompus entre les arrêts Avenue du Roi et Janson. Après l’arrêt Avenue du Roi, ils sont déviés vers Wiels et continuent sur la ligne 97 en direction de Dieweg.

Les trams 97 sont, eux, interrompus entre les arrêts Wiels et Louise.

► Reportage de Valérie Leclercq et Jennifer Fuks