La zone de police Montgomery met en garde contre des vols de colliers par ruse

La zone de police Montgomery (Etterbeek, Woluwe-Saint-Lambert et Woluwe-Saint-Pierre) demande aux personnes, particulièrement les plus âgées, de rester vigilantes.

Depuis peu, selon la zone Montgomery, des vols de colliers par ruse ont été signalés du côté de Woluwe-Saint-Lambert notamment. Cette ruse permet de voler les colliers de personnes moins vigilantes sans violence.

Les auteurs de ces actes sont généralement à trois ou quatre (hommes et femmes) et circulent à bord d’une voiture, visant des personnes avec un collier, principalement les plus âgées. Les auteurs arrêtent leur véhicule avec une plaque d’immatriculation étrangère à hauteur de leur future victime et leur posent une question. Pour remercier la victime de leur réponse, une femme sort alors de la voiture et serre dans ses bras la personne qui lui a donné l’information. Cette femme lui offre alors un collier, que la victime refuse la plupart du temps. La femme profite alors de sa proximité pour lui voler son collier personnel. L’auteur du vol remonte ensuite dans la voiture et le groupe quitte les lieux.

Si vous êtes confronté à ce type de situation, la zone de police Montgomery demande de prévenir son dispatching (au 02/788.53.43) et de donner un maximum d’informations. Et si un.e inconnu.e tente de vous approcher, la police vous propose de tendre les bras et de reculer, pour éviter une trop grande proximité.

Gr.I. – Photo : Belga