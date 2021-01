Zone 30 : certains motards en difficulté

La mobilité bruxelloise est au cœur des débats depuis quelques années. La zone 30 généralisée depuis début de l’année à Bruxelles n’a fait qu’exacerber les positions de chacun. Mais si on parle beaucoup de la place des voitures et des vélos, on n’entend presque jamais parler des motos.

Et les motards veulent faire entendre leur voix. Certains trouvent qu’il est beaucoup plus difficile et dangereux de rouler lentement en moto en ville, d’autres motards estiment quant à eux qu’il va falloir prendre de nouvelles habitudes sur la route.

La zone 30 pourrait toutefois être positive pour eux. Pour rappel, les motards sont les utilisateurs de la route qui sont le plus victimes d’insécurité routière.

■ Reportage de Jim Moskovics, Frédéric De Henau et David Ferral