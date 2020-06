Zakaria Moussa, qui distribuait les colis du coeur à Bruxelles, est décédé à 26 ans

Le jeune homme, qui était très actif auprès des personnes dans le besoin, est décédé d’un arrêt cardiaque dans la nuit de samedi à dimanche.

Zakaria Moussa est décédé dans la nuit de samedi à dimanche, à l’âge de 26 ans, des suites d’un arrêt cardiaque. Un hommage se déroulera ce mardi 23 juin 2020 à 16h au cimetière multiconfessionnel d’Evere.

Le jeune homme était très actif depuis le début du confinement auprès des personnes fragiles. Il faisait partie du projet “les colis du coeur” et distribuait de la nourriture et des jouets à des centaines de familles bruxelloises. Zakaria Moussa avait élargi l’opération solidaire au quartier des Marolles.

“C’est un choc pour toute la communauté, personne ne s’y attendait“, témoigne Mustapha Rezki, ami du jeune homme et membre du club Anneessens 25. “C’était un garçon remarquable, toujours souriant et en qui on pouvait avoir entièrement confiance. On avait d’autres projets pour la suite: nous avions prévu de distribuer des trousses pour les enfants à la rentrée de septembre“.

