C’est une nouvelle qui devraient ravir les fans et pratiquants de tennis. D’ici septembre prochain, une nouvelle section “sport-études”, consacrée au tennis à l’Institut de La Providence (Woluwe-Saint-Lambert) verra le jour.

Une section centrée sur le hockey existe déjà à l’Institut depuis un an. “On a rapidement constaté que les élèves qui étaient inscrits dans l’option hockey étaient plus motivés également dans les autres matières“, explique à nos confrères de La Capitale Michel Coussement, le directeur de l’Institut.

Et d’ajouter: “Concrètement, on commencera l’option tennis avec une classe de 3e secondaire. L’option hockey, elle, sera disponible en 3e et 4e secondaires. Vu la situation sanitaire actuelle, nous n’avons pas encore pu commencer les inscriptions mais il y a déjà plusieurs élèves qui ont manifesté leur intérêt pour intégrer cette filière tennis.”

Tous les élèves peuvent s’inscrire, peu importe leur niveau. Les cours se dérouleront plusieurs fois par semaine (6 heures de cours pratiques et 2 heures de cours théoriques) au stade Fallon, et seront donnés par des professeurs de la Wolu Tennis Academy.

Avis aux intéressés…

Rédaction/Image d’illustration