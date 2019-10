Woluwe-Saint-Pierre : le tunnel du bassin d’orage avenue Grandchamp a atteint 70 mètres

La construction du bassin d’orage avenue Grandchamp à Woluwe-Saint-Pierre suit son cours. Le creusement du tunnel, débuté au printemps 2019, à une vingtaine de mètres sous l’avenue, a atteint 70 mètres de long sur les 375 mètres totaux prévus en 2020.

« Si les travaux ont pris un peu de retard, c’est inhérent à ce type de chantier de très grande ampleur. Vivaqua, responsable du chantier, fait du très bon travail, et elle nous a assuré que le planning actuel sera respecté » explique Benoît Cerexhe, bourgmestre en charge des Travaux publics.

Le chantier s’achèvera durant le dernier trimestre 2020, avec la remise en place de la plaine de jeux au coin de l’avenue Grandchamp du square Roi Baudouin.

« Ce bassin d’orage permettra de faire face aux pluies décennales et de protéger ainsi le quartier du Val des Seigneurs des inondations. Sa construction faisait partie de nos priorités lors de la mandature précédente et nous sommes à la fois heureux et soulagés de voir ce projet aboutir », précise Benoît Cerexhe.

La capacité de stockage du bassin d’orage sera de 8.000 m3 d’eau.

La rédaction – Photos: Woluwe-Saint-Pierre