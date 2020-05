Watermael-Boitsfort : une étudiante dénonce un pervers se masturbant devant elle en Forêt de Soignes

Alors qu’elle se trouvait en Forêt de Soignes, une étudiante s’est retrouvée face à un pervers, qui l’avait suivie, et qui se masturbait devant elle.

Les faits ont eu lieu ce jeudi, en Forêt de Soignes, vers 10 heures du matin.

La jeune fille est parvenue à faire fuir l’homme, “au moment où j’ai sorti mon téléphone pour filmer (…) Il était 10h30, je suis venue pour travailler. Et voilà, il n’a pas fallu plus de 5 minutes pour qu’un type me suive. Je lui ai demandé s’il avait un problème, qu’est-ce qu’il était en train de faire, et il n’a pas bougé, il a continué à se masturber en me regardant fixement“, évoque l’étudiante, interrogée par La Capitale.

La zone de police Marlow a déclaré “prendre très au sérieux ce genre de faits, et nous y donnons toujours suite“, rappelant qu’il est important de contacter directement la police pour mettre en place des patrouilles et ratisser les lieux afin de retrouver l’auteur des faits. Mais, comme ici, “si l’on n’y parvient pas directement, avec la description de la personne, cela nous permet d’orienter nos patrouilles de manière proactive dans les jours qui suivent“, conclut la porte-parole.

ArBr – Photo : Belga