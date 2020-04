Votez pour votre projet artistique préféré pour la station de métro Simonis

En ces temps de confinement, la Stib en profite pour faire rêver et travailler l’imaginaire des artistes. Elle lance un concours auprès du public pour déterminer le futur visage de la station de métro Simonis.

En collaboration avec Bruxelles Mobilité et la commune de Koekelberg, la Stib a décidé de demander aux riverains de Simonis quel projet artistique ils préfèrent pour les trémies de la station, sur l’avenue de Jette et l’avenue de la Liberté.

Les trémies sont les rampes qui permettent aux trams de circuler entre la surface et le sous-sol. L’objectif est de valoriser ces espaces “perdus” et mieux les intégrer dans l’environnement urbain et paysager.

Une trentaine de projets ont été proposés. Une présélection a été opérée pour garder les sept meilleures propositions. “Votez pour votre projet artistique préféré en ligne ou via le numéro vert de Bruxelles Mobilité”, encourage la ministre bruxelloise de la Mobilité, Elke Van den Brandt (Groen). “Donnez votre avis car même si vous restez chez vous pour l’instant, l’espace public vous appartient.”

Les riverains qui le souhaitent peuvent voter dès lundi et jusqu’au 24 avril via le site mobilite.brussels ou par téléphone au 0800/94.001.

V.Lh. – Photo: Marthe Deleersnyder