Vincent Taloche à l’affiche du Théâtre du Vaudeville pour un spectacle hommage à Bourvil

En parallèle de la tournée avec son frère, Vincent Taloche sera à Bruxelles le 15 mars pour un spectacle unique en hommage à Bourvil.

Le 15 mars prochain, Vincent Taloche sera à l’affiche du Théâtre du Vaudeville, pour un spectacle un peu particulier: un hommage en chansons à son idole, Bourvil. “Les gens ne me connaissent pas sous cet angle. Mais si je suis humoriste aujourd’hui, c’est grâce à Bourvil. Quand j’étais petit garçon, à 4 ans, j’ai vu ce monsieur pour la première fois à la télé. Il faisait mourir de rire mon père. Cela ne m’a jamais quitté“, raconte Vincent Taloche.

Ce spectacle hommage, c’est en 2017 qu’il naît, à l’initiative de la ville de Binche. Et depuis, l’aventure continue. Accompagné de musiciens, Vincent Taloche chante et raconte Bourvil de Huy à Paris, où il a joué devant les enfants de l’acteur français. “C’est un spectacle que l’on fait de temps en temps. On a joué une dizaine de représentations. Mais le 15 mars, ce sera notre première date à Bruxelles“.

S’il a choisi le Théâtre du Vaudeville pour jouer ce spectacle dans la capitale, ce n’est pas un hasard. Bourvil y a joué, il y a bien longtemps, “La bonne planque”.

► « Bourvil en toute simplicité et en chanson », le 15 mars 2020 au Théâtre du Vaudeville à Bruxelles, à 20h.

L.Tr – Photo: David Brison