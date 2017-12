Victoire de Bouchikhi et podium 100% belge au Cross de la Saint-Sylvestre de Soest

Les Belges ont dominé le 37e Cross de la Saint-Sylvestre, dimanche à Soest aux Pays-Bas. Soufiane Bouchikhi s’y est imposé en 35:08 au terme des 10,4 km de course. Bashir Abdi, 2e en 35:45, et Jeroen D’hoedt, 2e en 36:04, complètent un podium 100 % noir-jaune-rouge.

Koen Naert (36:56) et Pieter Jan Hannes (37:10) ont pris les 8e et 9e places. Soufiane Bouchikhi, 27 ans, avait inscrit l’épreuve à son palmarès après une 2e place en 2013 et une 3e place en 2014. Il s’était classé 5e de l’Euro de cross le 10 décembre dernier. Bachir Abdi avait remporté le cross de Soest en 2013, et Jeroen D’hoedt l’avait imité en 2015. Chez les dames, la Polonaise Katarzyna Rutkowska l’a emporté après 6 km en 22:42, devant la Danoise Anna Holm (22:49) et la Néerlandaise Andrea Deelstra (23:00).

Avec Belga