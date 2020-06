Versus : les violences policières et les relations entre la police et les Bruxellois au cœur du débat

Le décès de George Floyd aux États-Unis ou celle d’Adil à Anderlecht, l’arrestation d’un mineur à Saint-Gilles ou d’une infirmière en pleine manifestation en France : autant d’images qui marquent les esprits. Mais ces images manquent-elles de contexte ? Y a-t-il une surmédiatisation des violences policières ? Ou les relations sont-elles bien plus tendues entre police et les citoyens ? On en débat dans Versus, ce mercredi.

Michel Geyer revient dans ce nouveau numéro de Versus sur les relations actuelles difficiles entre la police et la population. Ces relations sont-elles vraiment plus tendues ou les violences policières sont-elles désormais plus médiatisées que par le passé ? Les policiers sont-ils correctement formés pour faire face aux tensions dans les quartiers ou lors de manifestation ? La justice est-elle plus ou moins clémente avec les policiers ou avec les civils en cas de débat sur les violences policières ? Le débat est lancé avec quatre invités autour de la table :

► Pierre-Arnaud Perrouty, directeur de la Ligue des Droits humains

► Abdel Hadnan, éducateur à Molenbeek

► Daniel Spreutels, avocat pénaliste

► Raoul Moulin, secrétaire permanent à la CSC Police et ancien policier de la zone Montgomery