Vente exceptionnelle de dessins et planches de BD au profit de la Croix-Rouge

Une vente aux enchères de dessins et planches de BD inédites sera organisée le 29 novembre prochain au profit de la Croix-Rouge.

64 dessins originaux, offerts par des dessinateurs de BD, des illustrateurs et des cartoonistes, seront ainsi mis en vente. L’objectif de l’opération est de financer les actions menées par la Croix-Rouge en soutien aux personnes fragilisées et démunies dans le contexte de la crise sanitaire, annonce l’organisation humanitaire dans un communiqué : “Tous les bénéfices de cette vente exceptionnelle seront utilisés sur le terrain, où les demandes d’aide ne cessent d’augmenter depuis mars 2020 et où nous distribuons, par exemple, plus de 9000 colis alimentaires chaque mois. Et comme l’illustre si bien Dany, tout le monde peut participer, en se faisant plaisir dans un geste solidaire.”

Les estimations s’échelonnent de 50 à 1.900 euros selon les œuvres. L’opération est parrainées par Jean Van Hamme, romancier, scénariste de bande dessinée, papa entre autres de Thorgal et Largo Winch.

Passionnés de BD

A l’origine de l’événement : un couple de bénévoles de la Croix-Rouge, passionné de bandes dessinées, Trinh Nguyen et Vincent Van Hee. Tous deux ont lancé en sont temps la fameuse « bouquinerie » de la Croix-Rouge, grande vente de livres d’occasion, organisée chaque année et importante source de revenus pour l’organisation. En réponse à l’annulation de l’édition de cette année, le couple de bédéphiles a pris contact avec des amis dessinateurs pour leur a demander de céder à la Croix-Rouge une illustration originale. “Ils comptaient sur une trentaine d’œuvres, ils en ont récolté plus du double…“, se réjouit la Croix-Rouge.

La vente se fera exclusivement en ligne. Toutes les œuvres sont visibles sur la page Facebook de l’événement, indique encore le communiqué de la Croix-Rouge, ou sur le site de la Maison Millon, organisatrice de la vente.

Rédaction