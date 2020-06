Valérie Glatigny : “Toutes les activités sportives, même les sports de contact, pourront reprendre ce 1er juillet”

Valérie Glatigny (MR), ministre de l’Enseignement supérieur et des Sports en Fédération Wallonie-Bruxelles, a répondu aux questions de Fabrice Grosfilley dans Toujours + d’Actu.

La ministre est d’abord revenue sur la lettre envoyée par le roi Philippe au Congo pour exprimer ses regrets face aux cruautés de la Belgique lors de la colonisation. “C’est un geste lourd de sens. L’heure est venue pour le pays d’entamer un parcours de vérité”, estime Valérie Glatigny. “Le deuxième pas sera à entamer du côté de l’éducation, car l’histoire de la colonisation n’est pas ou peu évoquée à l’école, et même dans l’enseignement supérieur”.

La ministre a expliqué le plan de déconfinement prévu pour la prochaine rentrée scolaire dans l’enseignement supérieur (à découvrir en cliquant ici). “Chaque type d’enseignement aura également ses spécificités”, rappelle Valérie Glatigny qui confirme que les étudiants seront soutenus. “Nous avions déjà prévu une réserve de masques pour les examens. Nous verrons si cela sera nécessaire à la rentrée, car nous avons vu que beaucoup d’étudiants avaient déjà pris leurs prédispositions. Et dans les universités et hautes écoles, il y aura aussi un sens unique de circulation pour éviter que les gens se croisent, comme dans les piscines et restaurants. Mais si cela n’est pas possible pour les établissements, nous avons demandé le port du masque obligatoire”.

Concernant la reprise des activités sportives dès ce 1er juillet, Valérie Glatigny précise que tous les sports, même les sports avec contact, peuvent reprendre. “Il faudra toutefois continuer à appliquer des mesures sanitaires autour des terrains, et non plus sur les terrains”, explique-t-elle. “On reste aussi sur des bulles de 50 personnes maximum”. Elle rappelle que ces mesures pourront être adaptées au cours de l’été ou à la rentrée, selon l’évolution sanitaire.

■ Interview réalisée par Fabrice Grosfilley dans Toujours + d’Actu.