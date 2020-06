Utilisez les sacs biodégradables pour les déchets verts

A partir du 8 juin, seuls les sacs verts biodégradables seront ramassés par les équipes de Bruxelles Propreté. Les anciens sacs verts ne peuvent plus être utilisés.

Bruxelles Propreté constate de plus en plus l’utilisation des anciens sacs non biodégradables pour les déchets verts. Ils ne sont cependant plus en vente depuis le 1er janvier 2018. A présent, l’agence a décidé de ne plus les ramasser. Ils peuvent être jeter dans les sacs blancs.

Les sacs homologués à présent sont marqués du logo biodégradable de Bruxelles Propreté et font moins de 60l.

V.Lh. – Photo: Bruxelles Propreté