Un vaccin contre le covid-19 dès octobre ? “Il est un peu tôt pour donner une date précise”

Un vaccin contre le covid-19 sera-t-il disponible en Belgique en octobre, comme certains l’affirment ? Michel Goldman, professeur d’immunologie à l’ULB, est plus prudent.

“Les vaccins sont en train d’être évalués, il faut attendre les resutats des évaluations, avant que les autorités donnent leur autorisation pour qu’ils soient déployés à large échelle. Elles seront faites rapidement mais nécessitent une rigueur importante et cela va prendre du temps.”, explique le scientifique au micro de Jim Moskovicz. Aujourd’hui il est un peu tôt pour donner une date précise, conclut-il.

Mais l’accélération dans la recherche sur le vaccin est spectaculaire et sans précédent, dit-il. Plusieurs facteurs peuvent l’expliquer, entre autres, le fait que “du point de vue scientifique les informations ont circulé très rapidement et il y a eu un ivestissement consiérable par le privé et le public.”

Michel Goldman prévient : avoir un vaccin est une chose, en disposer en quantité suffisante en est une autre. “Il y aura des choix à faire, des priotités à accorder, le vaccin ne sera pas disponible pour tout le monde immédiatement.”

Interview de Michel Goldman par Jim Moskovics

