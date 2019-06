Un rassemblement en faveur de la légalisation du cannabis dans le parc de Bruxelles

Une cinquantaine d’associations ont mené samedi une action dans le parc de Bruxelles pour réclamer la légalisation du cannabis et une nouvelle politique en matière de drogues en Belgique.

“Soutenez. Ne punissez plus”, était le slogan de cette campagne de sensibilisation aux drogues – en particulier le cannabis cette année. Selon les organisateurs, qui avaient monté différents stands dans le parc de Bruxelles, l’actuelle politique du gouvernement est néfaste pour les consommateurs et la société.

Un million de Belges affirme avoir déjà consommé du cannabis

Ils font partie de toutes les classes d’âge et de toutes les catégories sociales. Face à un tel constat, une politique alternative est absolument nécessaire, a expliqué un responsable de projet auprès de l’association Modus Vivendi, Jean-Philippe Hogge, à la RTBF-radio. “Il faudrait avoir une approche un peu plus intelligente sur ce problème. Pour l’instant, c’est interdit. Le gouvernement fédéral a fait marche arrière en prônant la tolérance zéro depuis 2017. On pense que c’est un très mauvais signe, parce que cela revient à donner le pouvoir aux mafias, dont le seul intérêt est de faire de l’argent sans aucune prévention“, a-t-il souligné.

Selon lui, la “tolérance zéro” n’est en outre pas appliquée de la même manière sur tout le territoire. Tout dépend de la souplesse du procureur du roi local. “À Bruxelles, il y a tellement de consommateurs que la police ne peut pas suivre donc c’est plus ou moins autorisé. Mais à Arlon, par exemple, il est impossible de pouvoir fumer un joint quelque part“, a souligné M. Hogge.

Les organisateurs de l’action réclament la dépénalisation de l’usage récréatif de drogues pour les adultes et à des fins thérapeutiques, et un accès régulé aux drogues, via des officines d’Etat ou des “cannabis social clubs” (assurant la distribution de cannabis en cercle fermé, ndlr) ou bien l’autorisation de la culture à des fins personnelles.

Belga