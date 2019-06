Un papa et son fils autiste vont parcourir 400km à vélo pour sensibiliser au handicap

Frédéric Grard et son fils autiste ont relevé le défi de parcourir plus de 400 kilomètres à vélo. L’objectif? Sensibiliser les députés régionaux et européens à la prise en charge des enfants autistes, et montrer que l’autisme ne s’arrête pas aux frontières. Partis d’Auchy-les-Hesdin (dans le Nord Pas-de-Calais), leur but est de rouler jusqu’Amsterdam.

Plusieurs associations accueilleront la famille Grard au cour de leur périple. Nous les avons rencontrés lors d’une de leur étape à Bruxelles.

• Vidéo: Nicolas Franchomme