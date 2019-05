Un nouveau tram aux couleurs de Blake et Mortimer circule dans les rues de Bruxelles

Il circulera les trois prochains mois depuis le dépôt d’Ixelles.

De nouvelles aventures des héros de BD Blake et Mortimer, sous la forme d’un “hors-série” issu d’une collaboration exceptionnelle entre le cinéaste Jaco Van Dormael, le dessinateur François Schuiten, l’écrivain Thomas Gunzig et l’illustrateur et graphiste Laurent Durieux, font leur apparition dans les librairies francophones et néerlandophones du pays dès ce mercredi.

La Stib est aussi entrée dans la danse, avec un tram décoré selon l’univers de l’album qui circulera les trois prochains mois depuis le dépôt d’Ixelles. Il passe donc régulièrement, dans un joli clin d’oeil, face au Palais de justice bardé d’échafaudages, évoqué dans ces nouvelles planches.

Belga et rédaction, image : Facebook/Stib: Gerard Dufrasne