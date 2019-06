Un immeuble inhabitable à Saint-Josse-ten-Noode à la suite d’un incendie

Le feu s’est déclaré vendredi matin vers 08h00 dans un immeuble de trois étages rue Liedekerke à Saint-Josse-ten-Noode, a indiqué à l’agence Belga Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. Le bâtiment est actuellement inhabitable et une personne a dû être hospitalisée.

“Les pompiers sont intervenus vendredi vers 08h20 pour un incendie qui s’est déclaré dans le grenier, aménagé en appartement, d’un immeuble de trois étages à Saint-Josse-ten-Noode, rue Liedekerke“, a relaté Walter Derieuw.

“Les pompiers ont pu éteindre le feu mais actuellement, le bâtiment est inhabitable car le gaz et l’électricité ont dû être coupés. Les habitants, du premier étage et du grenier, avaient déjà quitté les lieux lors de l’arrivée des pompiers. Quant au rez-de-chaussée, il s’agit d’un commerce mais qui n’est plus exploité donc personne ne s’y trouvait“, a poursuivi le porte-parole des pompiers.

“Une seule personne a été blessée, aux mains. Elle a été hospitalisée“, a-t-il encore précisé.

Belga