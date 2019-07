Trop de plomb dans l’eau du robinet du plusieurs bâtiments de la police fédéral

Une étude a révélé que le personnel de la police fédéral de trois des casernes de la capitale buvait de l’eau du robinet dont la teneur en plomb était est 13 fois supérieure à celle autorisée par les normes européennes, la faute aux trop vieilles canalisations.

Ce sont les casernes Géruzet, Lieutenant Général Baron de Witte de Haelen et Quartier Couronne qui sont concernées. Une entreprise indépendante a contrôlé la qualité de l’eau début juin dans ces lieux et a partagé ses résultats, une teneur en plomb 13 fois supérieure aux normes européennes, donc. “La norme européenne est bien plus dépassée que ce qui est généralement admis”, regrette, le représentant syndical, Marc Duplessis du CGSP Police à nos confrères de Het Laaste Nieuws. “Le personnel boit cette eau depuis des années et en fait du café plusieurs fois par jour (…) En fait, la police fédérale empoisonne son pers,nnel depuis des années”.