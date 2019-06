Tour de France: Woluwe-Saint-Pierre se prépare aux festivités

Dans le cadre du Brussels Grand Départ du Tour de France qui se déroulera les 6 et 7 juillet 2019, la commune de Woluwe-Saint-Pierre a développé et réalisé de très nombreux de projets et d’importantes manifestations.

Exposition, village TdF, participation des écoles, habillage public, etc… la commune de Woluwe-Saint-Pierre met les petits plats dans les grands pour rendre un hommage vibrant à Eddy Merckx dont le lien sportif et familial avec la commune est historique.

Reportage Camille Tang Quynh et Manon Ughi