Telenet touché par une panne dans une partie de la Région bruxelloise

Un cable a été rompu à Anderlecht.

L’opérateur Telenet rencontre des problèmes de connexion à son réseau de télévision et d’internet dans une partie de la Région bruxelloise, nous a-t-on confirmé. “Un cable a été rompu à Anderlecht et plusieurs quartiers de Bruxelles sont touchés”, nous a indiqué la porte-parole de l’opérateur Coralie Miserque.

“La cause du problème n’est pas connue mais des équipes sont sur place pour résoudre le problème“.

A l’heure actuelle, on ne sais pas non plus combien de temps la panne va durer.

Rédaction