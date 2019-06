Taxistop lance son programme pour venir en aide aux personnes à mobilité réduite

Taxistop lance son programme Mobitween, qui vient en aide aux personnes qui ont des difficultés à se déplacer. Le programme existait déjà dans trois communes bruxelloises, désormais Taxistop l’étend à l’entièreté de la Région.

Pour un montant de dix euros par an et un défraiement de 34 centimes au kilomètre, les membres peuvent profiter d’une course, par un chauffeur bénévole.

L’objectif déclaré est de sortir d’un isolement social ces personnes à mobilité réduite et leur permettre de se déplacer, tout en créant un contact avec le chauffeur.

Taxistop recherche activement des chauffeurs prêts à rejoindre le programme, qui compte pour l’instant une cinquantaine de membres.

■ Un reportage de Valérie Leclercq et Nicolas Scheenaerts.