Studio 100 déplore la campagne choc de Greenpeace mettant en scène Maya l’abeille

La compagnie de production de dessins animés Studio 100 déplore la campagne de Greenpeace mettant en scène le personnage de Maya dans sa dernière campagne choc.

La fausse publicité réalisée par Greenpeace vente les mérites d’une toute nouvelle cigarette, conçue pour inciter les enfants à fumer plus. Un clip qui n’est pas sans rappeler les différentes campagnes de publicité imaginées par Studio 100 pour vendre les mérites de la charcuterie pour enfants. “La charcuterie augmente le risque de mortalité et le risque de maladies telles que le cancer du côlon, les maladies cardiovasculaires et le diabète de type 2″, expliquait mercredi l’ONG, qui souhaite sensibiliser aux dangers de la viande transformée.

Ce jeudi, Studio 100 réplique et se dit choquée par la campagne de Greenpeace. “La comparaison entre manger de la viande et fumer est complètement disproportionnée. Ce qui nous frappe dans cette vidéo, c’est qu’il ne s’agit absolument pas d’une parodie. Les enfants ne peuvent pas faire cette distinction et reçoivent ainsi une image erronée. Surtout quand vous connaissez cette série diffusée dans plus de 160 pays“, déplore Hans Bourlon, PDG de Studio 100. “De plus, ce comportement nous est complètement incompréhensible puisque nous avons lancé une campagne internationale avec Greenpeace pour sauver les abeilles en utilisant le personnage de Maya l’Abeille comme figure centrale“, ajoute-t-il.

