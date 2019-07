Stib : un arrêt de travail chez les agents de sécurité après trois agressions

Un arrêt de travail de 3h30 a été observé ce lundi suite à trois agressions enregistrées en moins d’une semaine, rapporte La Capitale.

Les agents de sécurité de la Stib recrutés au lendemain des attentats de Bruxelles pour sécuriser les stations de métro, ont observé ce lundi un arrêt de travail de 3h30 pour dénoncer les trois agressions dont des agents ont été victimes en moins d’une semaine.

Selon un délégué syndical CGSP cité par La Capitale, deux agents de sécurité ont été projetés contre un métro dans la station Beekkant, jeudi dernier. Puis un agent de la force technique d’intervention a reçu un coup de poing à la station de métro de la gare du Midi, dimanche dernier. Et deux agents de sécurité ont été frappés lundi matin à Simonis.

Suite à cette troisième agression, les agents de sécurité ont décidé de débrayer. “La direction a pris contact avec les agents concernés et les représentants syndicaux afin de les rencontrer. Ils ont pu faire part de leurs sentiments et de leurs revendications. Il a été question de l’organisation du travail, du personnel d’encadrement et des formations”, explique Cindy Arents, porte-parole de la Stib. “Ces revendications sont en cours d’examen par la direction. Le personnel d’encadrement a ainsi déjà augmenté et augmentera encore. Et depuis cette année, une formation en techniques d’intervention est donnée aux agents”, ajoute-t-elle.

Gr.I. – Photo : illustration Belga/Thierry Roge