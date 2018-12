La Stib sera gratuite la nuit du réveillon

L’année dernière, le réseau de la Stib avait comptabilisé 144.000 voyages la nuit de la Saint-Sylvestre, sur ses lignes de bus, tram et métro.”Afin de permettre à tous et toutes de se déplacer sans souci la nuit du réveillon de Nouvel An, toutes les lignes de métro seront renforcées dès 20h et leur exploitation sera prolongée jusqu’à 2h du matin. Dès 20h, les métros de la ligne 2 seront prolongés jusqu’au Heysel, afin d’amener les voyageurs jusqu’à l’esplanade de l’Atomium pour le feu d’artifice.”, précise la société de transport dans un communiqué.La fréquence des lignes de tram 3-4-7-51-93 sera renforcée dès 20h et l’exploitation de l’ensemble des lignes de tram sera prolongée jusqu’à 2h.

Pour les bus, les 11 lignes Noctis seront exploitées à partir de minuit jusqu’à 05h du matin. Elles circuleront toutes dans des bus articulés pour pouvoir accueillir plus de voyageurs.

Des stations inaccessibles pour raisons de sécurité

Pour des raisons de sécurité due à la forte affluence attendue, “la station de métro Roi Baudouin sera fermée, à la demande de la police, dès 18h, le 31 décembre et ce, jusqu’à 08h le mardi 1er janvier. Le terminus du tram 7 au Heysel sera également inaccessible dès 18h et les trams seront limités à l’arrêt Centenaire. Les lignes de bus 84 et 88 seront limitées à l’arrêt Palfyn, dès 18h. La ligne de bus Noctis 18 sera limitée à l’arrêt Stade. ”

Pour assister au feu d’artifice tiré depuis l’esplanade de l’Atomium, il est conseillé de descendre aux stations Heysel et Houba-Brugmann. Attention, il ne sera plus possible de descendre à la station Heysel entre 23h45 et minuit quart environ (il sera toujours possible d’y embarquer à destination du centre-ville). Il est conseillé de descendre à la station Houba-Brugmann. Les spectateurs pourront repartir de la station Heysel, afin de reprendre le métro vers le centre-ville.

Info : www.stib.be