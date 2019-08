Stib : le bus 50 perturbé durant un an suite à des travaux à Ruisbroek

Des travaux de réaménagement de la voirie à Ruisbroek impliquent des changements sur la ligne de bus 50, annonce la Stib.

La commune de Sint-Pieters-Leeuw procède dès ce lundi 19 août, et ce pour une durée d’un an, à des travaux de réaménagement de la voirie du côté de Ruisbroek. Suite à ce chantier important, la commune de Lot ne sera pas desservie par la ligne de bus 50 durant les douze prochains mois, au moins.

Dès ce lundi, les bus 50 ne circulent plus entre les arrêts Sportcentrum Ruisbroek et Lot Station, et les arrêts Kapel Ruisbroek, Voetbalclub, Beka, Waterbury et Lot Station ne sont plus desservis. Alors que l’arrêt Sportcentrum Ruisbroek est déplacé sur la Wandelingstraat.

La Stib indique que les voyageurs qui souhaitent se rendre à la gare de Lot peuvent le faire via les bus 810 de De Lijn, au départ de l’arrêt Kerk Ruisbroek. Les voyageurs peuvent circulent sur ces bus De Lijn avec leur carte MOBIB.

Des déviations sont également possibles via les trains S2 de la SNCB et les bus 154 de De Lijn, mais ces moyens de transports ne permettront pas de payer avec une carte MOBIB habituelle.

Gr.I. – Photo : Belga/Laurie Dieffembacq