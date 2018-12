Stairs for Life : quand les sportifs (et moins sportifs) grimpent les escaliers de la Tour Belfius pour la bonne cause

À l’occasion de l’événement caritatif Viva for Life, destiné à aider les enfants en situation précaire, des pompiers, des sportifs ou encore des personnes désireuses de donner de leur souffle pour l’événement ont grimpé les 696 marches de la Tour Belfius, à Bruxelles.

Près de 800 personnes sont parties ce jeudi à l’assaut de la Tour Belfius, sur la place Rogier. Non pas pour y travailler mais pour… grimper ! À l’occasion du traditionnel événement “Stairs for Life”, organisé dans le cadre de “Viva for Life”, ces sportifs d’un jour ou de toujours ont affronté les 696 marches de cette tour de bureaux.

Outre des personnes souhaitant apporter leur soutien à l’opération, des sportifs de haut niveau étaient présents comme l’équipe de basket de Mons-Hainaut ou plusieurs athlètes du COIB. Des sportifs d’un autre genre étaient également de la partie : Joost, un travailleur de Belfius, qui souhaitait battre son record de 23 ascensions complètes des escaliers de la Tour Belfius, ou encore Jérôme, un pompier du SIAMU, qui avait comme défi de grimper un maximum de fois les 696 marches pendant 6 heures, en tenue d’intervention (soit plus de 20 kg sur le dos). De sacrés défis !

Plus de 50.000 euros devraient être récoltés pour Viva for Life grâce à cette opération.

■ Reportage de David Courier et Thierry Dubocquet.