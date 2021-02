Stage de carnaval : Un challenge logistique pour les associations

Entre les règles différentes selon les ages et les contraintes de ne pas laisser les bulles d’enfants se croiser, pas facile d’organiser un stage en pleine pandémie de coronavirus.

Pour Action Sport, l’organisation des stages de carnaval pour 300 enfants représente un énorme challenge. Il faut tout d’abord séparer les enfants de moins de 12 ans et les plus grands. Sur ce point précis du règlement, l’association s’est octroyé un petit peu de latitude. En effet, certains jeunes de plus de 12 ans sont autorisés à participer à quelques activités avec les plus jeunes, mais seulement en plein air. Les plus âgés sont soumis à des règles sanitaires plus stricte. ils sont par exemple obligés de porter leur masque même sur leur VTT.

Mais ce n’est pas tout, durant les 2 semaines de stage, il faut également organiser les journées pour que chaque bulle d’enfants, ne croise pas les autres. Pour réussir à organiser cela, Action Sport a mis au point un code couleur pour éviter tout cafouillage.

Tous les stages sont complexes pour ces vacances de carnaval, mais les places ont été réduites de moitié à cause de la situation sanitaire, ce qui représente un grand manque à gagner pour l’association.

■ Reportage de Maxime Dieu, Manon Ughi et Antoine Martens