Sommet européen jeudi et vendredi : quelles perturbations dans la capitale ?

Le jeudi 20 et vendredi 21 juin se tiendra le Sommet européen des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union européenne dans les bâtiments du Conseil européen, rue de la Loi. Un périmètre de sécurité sera installé par les forces de l’ordre dans le quartier et de nombreuses perturbations sont à prévoir.

Un périmètre de sécurité sera instauré autour du rond-pont Schuman, impliquant que la rue Froissart, entre la rue Belliard et le rond-point Schuman, la rue de la Loi entre le rond-point Schuman et le “Résidence Palace” et la rue Juste Lipse seront interdites à la circulation.

🇪🇺 Ce jeudi 20 et vendredi 21 juin : #sommeteuropéen à #Bruxelles. 🚧 Un périmètre de sécurité sera instauré autour du rond-point #Schuman. Le tunnel #Reyers-Centre sera fermé à la circulation venant de la #E40–#A3 dès 11h30. ℹ️ Plus d'informations : https://t.co/nXK3gzcSxs pic.twitter.com/pPhSzPUUtf — Info-trafic Bruxelles Mobilité (@MobirisFr) June 18, 2019

Stationnement interdit

Les rues mentionnées ci-dessous seront mises en circulation locale et le stationnement en surface y sera interdit:

rue Archimède entre la rue Stévin et le rond-point Schuman

avenue de Cortenbergh, entre la rue Stévin et le rond-point Schuman (accès limité lors des passages des escortes – accès autorisé uniquement via l’avenue de la Joyeuse Entrée)

rue de la Loi, entre l’avenue de la Joyeuse Entrée et le rond-point Schuman

avenue d’Auderghem, entre la rue Belliard et le rond-point Schuman

rue Breydel

Afin d’accéder à pied à ce périmètre de sécurité si vous êtes riverains, employés ou commerçants, vous devez faire une demande de “laissez-passer”, une demande à introduire via le formulaire disponible sur le site Polbru.

Déviation de certaines ligne de la Stib

Si la zone de sécurité comprend le rond-point Schuman, la station Schuman restera elle ouverte. Néanmoins, les lignes de bus 12, 21, 36, 60 et 79 ne desserviront pas la station Schuman, mais feront la correspondance avec le métro à la station Maelbeek.

Les arrêts Froissart (bus 21, 27, 36, 60) et Parc Léopold (bus 21) ne sont pas desservis. Pour prendre votre bus, la Stib vous invite à rejoindre les arrêts Maelbeek (depuis Parc Léopold), ou Froissart (arrêt provisoire rue Belliard).

