SNCB: importants retards entre Etterbeek et Ottignies

Depuis 17h42 ce lundi, une panne de train cause des perturbations sur le rail. Des retards d’une trentaine de minutes sont attendus sur la ligne L161 entre Etterbeek et Ottignies.

En plus de la panne, un heurt de personne sur la ligne L162 reliant Bruxelles et Namur provoque également des perturbations. La SNCB a demandé des navettes de bus pour pallier les retards, et a également prévu un détournement de train via Dinant, entre Ciney et Libramont.

D’après la SNCB, les perturbations pourraient durer toute la soirée.

Suivez les informations en temps réel sur le compte twitter de la SNCB.