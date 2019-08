Scooty arrive dans huit nouvelles zones bruxelloises

L’entreprise belge de scooters partagés Scooty (revendue en 2018 au géant de la location Europcar) continue de se développer en Région bruxelloise.

Comme l’explique la DH, ce vendredi, Scooty est désormais accessible dans huit nouvelles zones de la Région bruxelloise, plus touristiques. Outre la zone principale qui couvre principalement une partie de Bruxelles, Etterbeek, Forest, Ixelles, Saint-Gilles et Uccle, les scooters partagés peuvent également être déposés et réservés au parc de Tervueren, à l’Atomium, au Docks Bruxsel, à Stockel, à Herrmann-Debroux, à Alma, à Sainte-Alix et à l’UZ à Jette.

“Nous avons installé ces nouvelles zones à la suite de l’agrandissement de notre flotte”, explique Camille Callens, responsable communication chez Scooty dans la DH. 250 scooters sont en effet disponibles dans la capitale contre 150 en 2017.

D’autres zones seront-elles bientôt disponibles ? Chez Scooty, on explique avoir tenté d’agrandir la zone principale à Schaerbeek, mais “il y a eu beaucoup de vandalisme. On a donc arrêté“, explique Camille Callens, qui ajoute que ces faits de vandalisme ne concernaient pas tout le territoire de la commune de Schaerbeek. D’autres zones pourraient donc être ajoutées à la carte de l’entreprise d’ici les prochains mois.

► Découvrez sur la carte interactive ci-dessous les zones couvertes par Scooty :



Gr.I. – Photo : Scooty