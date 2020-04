Schaerbeek : une personne légèrement brûlée suite à un incendie

Les pompiers de Bruxelles sont intervenus samedi vers 03h00 du matin pour un incendie dans un immeuble situé avenue Léon Mahillon à Schaerbeek. Une personne a été légèrement brûlée à la main mais n’a pas dû être hospitalisée.

L’origine de l’incendie est accidentelle.

“L’incendie a démarré sur la terrasse arrière du troisième et dernier étage de l’immeuble et il s’est propagé à l’étage inférieur ainsi qu’à l’immeuble voisin“, a expliqué Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. “L’incendie, qui est d’origine accidentelle, a néanmoins été vite maîtrisé. Par contre, l’eau d’extinction s’est infiltrée dans les murs et les plafonds des deux appartements inférieurs, donc l’électricité a été coupée. Une ouverture a également été faite dans le toit du bâtiment sinistré pour vérifier que le feu n’ait pas pris dans la toiture. On a alors demandé aux habitants de faire vérifier leur installation électrique avant de remettre le courant et de faire protéger l’ouverture dans le toit pour éviter des dégâts supplémentaires avec les prochaines pluies“, a indiqué le porte-parole.

Les occupants du troisième étage ont été examinés par le médecin du SMUR de l’Hôpital militaire sur place. Ils ont été légèrement incommodés par la fumée et l’un d’eux a été légèrement brûlé à la main. “Mais leur état ne nécessitait pas une hospitalisation”, a-t-il encore précisé.

Belga