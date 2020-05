Schaerbeek : un enfant de deux ans renversé près du Parc Josaphat

Un enfant de deux ans a été renversé par un chauffard, ce vendredi vers 20h15, à Schaerbeek, rue Kessels, à proximité de l’Avenue Louis Bertrand.

L’enfant a été renversé par un véhicule, alors qu’il était sur son vélo. Si certains témoins déclarent que l’enfant était, au moment de l’accident, sur un passage pour piétons, “cela fait partie des circonstances que l’enquête devra déterminer, et établir ce qui s’est réellement passé“, explique Audrey Dereymaeker, porte-parole de la zone de police de Bruxelles-Nord.

L’enfant a été emmené à l’hôpital, “il va bien et ses jours ne sont pas en danger“, nous confirme la zone de police.

Suite à l’accident, le conducteur a commis un délit de fuite, avant d’être interpellé par des riverains qui sont parvenus à l’immobiliser sur place, explique Denis Goeman, porte-parole du Parquet de Bruxelles. Le conducteur a ensuite été auditionné au commissariat , et privé de liberté. Il est mis à disposition du Procureur du Roi, qui l’auditionnera cette après-midi, ajoute le Parquet.

Le Parquet de Bruxelles a ouvert une enquête, pour comprendre les circonstances de l’accident, et envisager la suite de la procédure judiciaire à mettre en place. Des devoirs d’enquête sont en cours, y compris une enquête de voisinage et le visionnage des caméras de surveillance, évoque le Parquet.

Si le lien avec cet accident n’a pas encore été confirmé, le quartier est témoin de nombreux ‘rodeo drivers’, et de conduites dangereuses à grande vitesse. “C’est un quartier dans lequel nous patrouillons régulièrement, suite notamment à des appels de riverains et de constats de nos services de police. Effectivement, dans ce quartier, nous avons déjà saisi administrativement plusieurs véhicules de personnes qui roulaient à des vitesses tout à fait inadaptées et qui mettaient en danger les autres utilisateurs de la route“, évoque la porte-parole de la zone de police, “Ici, en l’occurence, pour cet accident, l’enquête devra déterminer la vitesse à laquelle le conducteur roulait, nous n’avons aucune information à ce sujet pour l’instant. C’est vraiment ce que l’enquête devra établir“.

ArBr – Photo : Google Maps