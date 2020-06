Saint-Gilles : l’arrestation interpellante d’un enfant menotté par la police (vidéo)

Cette image fait le tour des réseaux sociaux depuis ce samedi. On y voit un garçon mineur menotté par la police à Saint-Gilles.

Lundi dernier (1er juin), le service d’intervention de la zone est appelé pour un vol dans la commune de Saint-Gilles. La police interpelle alors deux jeunes garçons de 11 et 13 ans et l’un d’eux est menotté sous les yeux d’une passante. Elle témoigne de la scène sur Facebook.

“Je sors d’un parc de Saint-Gilles avec mon fils. Un enfant marche dans ma direction. Deux motards lui bloquent le passage puis il est entouré par deux autres policiers. Il semble minuscule au milieu de ces quatre hommes armés et tremble comme une feuille. Le policier chargé de l’identifier n’a pas l’air sûr de lui et ils parlent entre eux sans lui adresser la parole. Il n’a pas l’air de comprendre ce qui lui arrive, tétanisé. Les policiers l’escortent et le ramènent plus haut vers une voiture en le menottant, toujours sans lui adresser la parole, comme si rien de ce qui lui arrivait ne le concernait, comme on déplace un meuble.”

Choquée par la scène, elle sort alors son téléphone pour filmer le reste de l’intervention.

“Deux policiers plaquent le second enfant contre une barrière de chantier, sur la route, puis le menottent. Tout au long de l’arrestation, les deux enfants sont très calmes et muets, ils semblent sidérés. Un policier tente de m’intimider pour que j’arrête de filmer. Plusieurs passants réagissent. Ils emportent les enfants dans la voiture, après avoir enlevé les menottes du premier entre temps.”

Elle publie la vidéo sur les réseaux sociaux mais celle-ci est “supprimée peu de temps après”, dit-elle. Le conseiller communal PTB, Loïc Fraiture, publie le témoignage de la dame et demande que l’anonymat du garçon soit garanti dans les images largement relayées sur Facebook. “Je suis en contact avec le gamin. Il n’a absolument rien fait qui justifie les menottes.”

Propos que confirme lui aussi de son côté Charles Picqué (PS). “Il ne semble pas qu’il y ait eu un quelconque danger réel qui puisse justifier de menotter un mineur. Il s’agit d’une réaction disproportionnée et d’un manque de discernement de la part du service d’intervention de la zone” qui jette “le discrédit sur l’image de la police et sur les relations entre elle et les citoyens.”

Le bourgmestre de la commune a demandé au Chef de Corps de faire la lumière sur les circonstances de cette intervention. Quant au délégué général aux droits de l’enfant, Bernard De Vos, il confirme qu’il instruira l’affaire dès ce lundi.

A.V. – Photo: Facebook/Loïc Fraiture