Saint-Gilles : la Tricoterie lance un service traiteur

A l’arrêt depuis deux mois, le secteur socio-culturel se réinvente. Ainsi, la Tricoterie a décidé de donner un coup de pouce aux producteurs locaux et aux personnes précarisées en lançant un service traiteur dès le 15 mai.

Avec le slogan #chezvous, la Tricoterie a réalisé une sélection d’apéros, de boissons, de plats et de desserts faits maison à partir de produits locaux. Les commandes se font sur la plateforme www.tricoterie.be/chezvous jusqu’à 18h tous les mercredis, et les colis peuvent être retirés ou livrés à vélo avec la coopérative URBIKE tous les jeudis entre 17h et 20h.

L’offre a vocation à se diversifier et à se développer sur d’autres jours de la semaine. La Tricoterie propose également le principe de plats suspendus lors de la commande. Si le client choisit de le faire, alors un repas identique sera distribué aux personnes précarisées.

V.Lh. – Photo: La Tricoterie